В Калининградском заливе найдено тело 39-летнего мужчины, пропавшего в воскресенье

29 июня в Калининградском заливе в пос. Прибрежном обнаружено тело мужчины, утонувшего несколько дней назад. Об этом Клопс.Ru рассказали источники в экстренных службах региона.

Тело 39-летнего калининградца обнаружил виндсёрфер на берегу залива в районе клуба "Прибой". Утонувшего нашли спасатели в ходе обследования прибрежной полосы и акватории залива. Тело эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции.



От источника, близко знакомого с ситуацией, стало известно, что мужчина пропал несколько дней назад во время рыбалки. Он вышел в залив на лодке вместе с женой. Между супругами произошла ссора. Лодка находилась на значительном расстоянии от берега, однако мужчина нырнул в воду и поплыл. Сначала родные и друзья калининградца искали его самостоятельно, но безуспешно. Спасательный жилет, который был надет на пострадавшего, прибило к берегу. Тогда родственники пропавшего обратились в полицию и к спасателям.

В региональном Следственном комитете Клопс.Ru не смогли оперативно предоставить комментарий к ситуации.