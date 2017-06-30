В Калининградском заливе найдено тело 39-летнего мужчины, пропавшего в воскресенье
29 июня в Калининградском заливе в пос. Прибрежном обнаружено тело мужчины, утонувшего несколько дней назад. Об этом Клопс.Ru рассказали источники в экстренных службах региона.
Тело 39-летнего калининградца обнаружил виндсёрфер на берегу залива в районе клуба "Прибой". Утонувшего нашли спасатели в ходе обследования прибрежной полосы и акватории залива. Тело эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции.
От источника, близко знакомого с ситуацией, стало известно, что мужчина пропал несколько дней назад во время рыбалки. Он вышел в залив на лодке вместе с женой. Между супругами произошла ссора. Лодка находилась на значительном расстоянии от берега, однако мужчина нырнул в воду и поплыл. Сначала родные и друзья калининградца искали его самостоятельно, но безуспешно. Спасательный жилет, который был надет на пострадавшего, прибило к берегу. Тогда родственники пропавшего обратились в полицию и к спасателям.
В региональном Следственном комитете Клопс.Ru не смогли оперативно предоставить комментарий к ситуации.
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