В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом

В Полесском районе 15-летняя местная жительница пойдёт под суд за кражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



В феврале 2017 года девушка, зная, что утром соседа нет дома, решила залезть к нему в дом. Металлическим прутом она сорвала замок на двери и зашла в жилище. Она украла три тысячи рублей и бижутерию на незначительную сумму. После чего подозреваемая убежала, а деньги потратила.



"В ходе предварительного следствия обвиняемая признала себя виновной и подробно рассказала об обстоятельствах совершённого преступления", — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище) передано в суд. Ей грозит до полутора лет лишения свободы.