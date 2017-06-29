В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом
В Полесском районе 15-летняя местная жительница пойдёт под суд за кражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
В феврале 2017 года девушка, зная, что утром соседа нет дома, решила залезть к нему в дом. Металлическим прутом она сорвала замок на двери и зашла в жилище. Она украла три тысячи рублей и бижутерию на незначительную сумму. После чего подозреваемая убежала, а деньги потратила.
"В ходе предварительного следствия обвиняемая признала себя виновной и подробно рассказала об обстоятельствах совершённого преступления", — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище) передано в суд. Ей грозит до полутора лет лишения свободы.
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