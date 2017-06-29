В Полесске посадили на 12 лет дебошира, державшего в страхе целый посёлок
Александр Матвеев / Страна Калининград
В начале июня жителя посёлка Ильичёво Полесского городского округа приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима. Его обвиняли в попытке поджога, избиении до смерти, краже и нападении на сотрудника полиции, сообщает газета "Страна Калининград"
.
Все эти преступления 34-летний мужчина совершил за две недели января 2016 года.
Как рассказали местные жители, с Александром предпочитали не связываться. Будучи пьяным, он дважды пытался сжечь местный продуктовый магазин, ездил по посёлку пьяным и дрался с односельчанами, которые пытались его остановить.
Мать Александра Лидия признаётся, что сын выпивал, но при этом всем в деревне помогал по хозяйству за небольшую плату или в обмен на бутылку.
Подробности читайте
в материале "Страны Калининград".
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