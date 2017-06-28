В Калининграде полдня искали шестилетнего мальчика: что делать, если ребёнок потерялся

В Калининграде во вторник, 27 июня, на ул. Орудийной потерялся шестилетний Давид. Ребенка искали почти семь часов, выяснилось, что он гулял с соседскими мальчиками. Об этом Клопс. Ru рассказала мама Давида Татьяна.



"Мы собирались ехать к врачу за справкой после болезни. Я отправила Давида погулять на площадку около дома. В 12:30 за ним спустилась его сестра, Давида во дворе не было. Мы бросились на поиски, я с подругой и дочкой ходила по подъездам, спрашивала, не видел ли кто-то Давида. Обыскали соседние дворы", — рассказала Татьяна.



Около двух часов дня Татьяна обратилась к дежурившим неподалёку сотрудникам ГИБДД и в полицию. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального управления МВД, была разослана ориентировка.

Мальчика нашла калининградка Светлане Муравщик. В тот вечер она была на выпускном вечере в школе № 2 на ул. Гагарина, где работает заместителем директора. Там дежурил участковый, который рассказал о пропавшем ребёнке.



"Я ехала домой на 28-м автобусе, увидела на остановке похожего мальчика. Вышла и спросила, как его зовут. Оказалось, что это Давид. Я отвела его в школу к участковому", — рассказала Светлана Муравщик.

По словам мамы Давида, ребёнка не было дома почти семь часов.



"Он испугался и обещал больше не уходить", — добавила Татьяна.



Полицейские советуют родителям потерявшегося ребёнка немедленно обратиться в полицию с фотографиями и документами сына и дочери. Полиция также призывает жителей не проходить мимо гуляющих на улице в одиночестве маленьких детей.



"Поинтересуйтесь у ребенка, что произошло, как его зовут. Не надо уводить малыша, нужно вызвать полицию и дождаться приезда наряда", — добавил заместитель начальника полиции городского Управления МВД Анатолий Каманицин.



Важно также разъяснить детям, как поступать в подобной стрессовой ситуации.



По словам координатора Общества добровольцев поиска пропавших людей в Калининграде Александра Носовского, чаще всего маленькие дети теряются по невнимательности родителей.



"Мы бы советовали всем сделать самостоятельно "детский паспорт" на ребенка: ФИО, приметы, школа/сад, постоянно обновлять фото. В случае, если ребенок потерялся, такой паспорт нужно передать в полицию, это сэкономит время подготовки к поискам", — пояснил Александр Носовский.