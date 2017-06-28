В Гурьевске пойдёт под суд мужчина, зарезавший человека и ранивший ножом двоих

Житель Гурьевска обвиняется в убийстве одного человека и покушении на убийство ещё двоих. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В ноябре 2016 года в пос. Константиновка 39-летний местный житель устроил ссору с тремя мужчинами. Все четверо были пьяны. Во время конфликта нападавший достал нож и много раз ударил им потерпевших. От полученных травм один из них, 36-летний мужчина, умер на месте происшествия. 33-летнего и 39-летнего местных жителей удалось спасти.

"Прокурор Гурьевского района утвердил обвинительное заключение. Органы предварительного расследования квалифицировали действия жителя Гурьевского района как совершение преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), — пояснили в ведомстве.



Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело передали в суд.