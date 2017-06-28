В Калининграде мужчина сорвался с высоты второго этажа, спускаясь из окна по простыням

Во вторник, 27 июня, на ул. Угловой мужчина спускался из окна по простыням и сорвался вниз. Об этом Клопс.Ru рассказали источник в экстренных службах региона и очевидцы происшествия.



Инцидент произошёл около 18:00. Мужчина вылез из окна квартиры. Когда он был на уровне второго этажа, его увидел проходивший мимо местный житель.



"Я попытался отговорить его, но он сказал, что ему плохо и нужно в магазин. Мужчина, вероятно, был пьяный. Дома его закрыла жена. Он сказал, что она работает недалеко в магазине, и попросил позвать её. Я ушёл, но женщину не нашёл и вернулся. Парень сидел на улице, говорил, что у него болит спина. Я вызвал скорую помощь", — рассказал Клопс.Ru очевидец.



27-летнего пострадавшего доставили в БСМП. У него ушиб поясничного отдела позвоночника.