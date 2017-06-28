27-летняя калининградка погибла, наглотавшись таблеток

В среду, 28 июня, в Калининграде погибла от отравления таблетками 27-летняя женщина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Трагедия произошла около 7:00 в квартире на ул. Батальной. Женщина выпила более 100 таблеток различных седативных препаратов и нейролептиков. Тело обнаружила её подруга, которая и вызвала медиков. Спасти пострадавшую не удалось. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Подруга сообщила, что погибшая страдала психическим заболеванием.



"По данному факту СУ СК России по Калининградской области проводит проверку. На месте происшествия работает следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.