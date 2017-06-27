На стройке в Калининграде пожилого охранника убило упавшей доской

В понедельник, 26 июня, на строительстве многоэтажного дома по ул. Фрунзе погиб охранник. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла около 16:00. На голову 63-летнего мужчины упала деревянная доска. От полученной травмы охранник скончался. В региональном СУ СК подтвердили эту информацию.

"По предварительным данным сотрудник ЧОПа охранял двенадцатиэтажный строительный объект на ул. Фрунзе, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. — На крыше дома были складированы деревянные доски. В результате порыва ветра одна из досок упала с крыши, причинив мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти погибшего, опрашиваются очевидцы, истребована документация на строительный объект. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".