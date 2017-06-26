На трассе Калининград — Черняховск — Нестеров 15-летний скутерист врезался в ограждение

В понедельник, 26 июня, на федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров в аварию попал 15-летний скутерист. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и врезался в придорожный забор. Его госпитализировали с травмами.

В Госавтоинспекции отметили, что согласно ПДД, скутером разрешается управлять исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории "М", которое можно получить после окончания обучения в автошколе. Управление двухколёсным транспортом без прав грозит водителю штрафом в размере до 15 тыс. рублей.