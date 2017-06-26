Под Нестеровом житель Челябинска врезался в дерево на Renault Logan
В понедельник утром, 26 июня, на трассе под Нестеровом врезался в дерево житель Челябинска на Renault Logan. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным полиции, в 9:05 следовавший по трассе Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые Пруды — Краснолесье 35-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате происшествия пострадавшего с травмами доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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