Под Нестеровом житель Челябинска врезался в дерево на Renault Logan

В понедельник утром, 26 июня, на трассе под Нестеровом врезался в дерево житель Челябинска на Renault Logan. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



По предварительным данным полиции, в 9:05 следовавший по трассе Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые Пруды — Краснолесье 35-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.



В результате происшествия пострадавшего с травмами доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

