В Калининграде 42-летний мужчина отравился транквилизаторами

В воскресенье, 25 июня, в Калининграде отравился таблетками 42-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Житель города принял лекарства у себя дома на ул. П. Морозова, будучи сильно пьяным. Около 19:30 очевидцы обнаружили, что ему плохо. Пострадавшего доставили в токсикологическое отделение БСМП. У него предварительно диагностировали отравление транквилизаторами.