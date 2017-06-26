В Калининграде 42-летний мужчина отравился транквилизаторами
В воскресенье, 25 июня, в Калининграде отравился таблетками 42-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Житель города принял лекарства у себя дома на ул. П. Морозова, будучи сильно пьяным. Около 19:30 очевидцы обнаружили, что ему плохо. Пострадавшего доставили в токсикологическое отделение БСМП. У него предварительно диагностировали отравление транквилизаторами.
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