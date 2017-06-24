В вазоне на площади Победы поселились пчелы, которые кусают горожан (фото)

В Калининграде в цветочном вазоне на площади Победы завёлся рой пчёл. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в оперативных службах города.

Жалоба горожан на насекомых поступила в ЕДДС в субботу, 24 июня. На место выехали сотрудники МЧС. Однако из-за того, что пчелиный улей находится глубоко в чаше на высоте примерно трёх метров, достать его, не потревожив насекомых, не удалось.

"Мы попытались достать улей, но как только мы приближались к нему, пчёлы тут же начали разлетаться в разные стороны, и возникала опасность, что они покусают прохожих. Так как у нас в арсенале нет специальных химических средств, которыми можно пчёл отравить или усыпить, то было принято решение, что этим займётся специализированная служба. Договор на оказание услуг с ней должна заключить горадминистрация", – рассказал один из сотрудников МЧС.