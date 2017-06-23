В Калининграде две женщины и мужчина отравились палёной водкой

В четверг, 22 июня, в Калининграде три человека отравились суррогатным алкоголем и попали в больницу. Об этом Клопс.Ru рассказали источник в экстренных службах региона и родственница пострадавших.



Некачественным спиртным отравились 48-летняя жительница города, её 29-летняя дочь и 27-летний друг последней. Около 13:20 они купили в магазине на ул. Автомобильной бутылку водки "Пшеничная" за 70 рублей. После этого компания отправились домой к женщинам и устроила застолье. Вскоре после этого у всех открылась сильная рвота.



"Я, как только понюхала эту водку, сразу почувствовала резкий запах ацетона, — сообщила родственница пострадавших. — Мы сразу вызвали скорую помощь, всех увезли в больницу. В этом магазине не в первый раз продают такую водку. Я уже ругалась с ними и возвращала товар — пить её невозможно и опасно. Они возвращали деньги".



Пострадавших доставили в токсикологическое отделение БСМП. После того как пациентам стало легче, они вернулись домой. В Роспотребнадзоре пока никакой информации о массовом отравлении нет.



"Если отравление связано с объектами торговли, то медики должны передавать такую информацию нам. Однако сообщения об этом случае к нам не поступало. Я дам поручение своим коллегам, чтобы они разобрались с этим случаем, и только после этого смогу комментировать ситуацию", — сообщила Клопс.Ru руководитель Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.