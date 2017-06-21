В Балтийске Audi чуть не сбила на "зебре" супружескую пару и врезалась в УАЗ (фото)

19 июня в Балтийске легковой автомобиль Audi едва не сбил на пешеходном переходе супружескую пару и тут же врезался в проезжавший мимо УАЗ. Об этом инциденте Клопс.Ru рассказал мужчина по имени Андрей, чуть не ставший жертвой аварии.



Супруги в понедельник в 22:40 пешком возвращались с моря домой. На перекрёстке рядом с заправкой "Балтнефть" и городским стадионом их едва не задавила машина.



"Нас с женой засыпало стёклами, мы от пыли отряхнулись — слава богу, живы! — вспоминает он. — Audi разбилась в кашу, оттуда вылезли трое парней и девушка. Все из Балтийска. У тех, что спереди сидели, лица поразбивало — там всё в крови было. Девчонка сзади выскочила, стала орать на них. Ребята все местные, из Балтийска. Мы вызвали экстренные службы и ушли домой".



На следующий день после аварии изрядно покорёженный автомобиль можно было увидеть на парковке стадиона.



В отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области редакции сообщили, что, действительно, 19 июня на перекрёстке улиц Чехова и Гоголя в Балтийске в 22:40 произошла авария без пострадавших. По предварительным данным, водитель, управляя Audi, неверно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем УАЗ. По данному факту идёт проверка, устанавливаются причины ДТП.