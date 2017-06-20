На Гвардейском проспекте при реконструкции тротуара нашли незаконно установленный шлагбаум (фото)

Чиновники калининградской мэрии обнаружили незаконно установленный шлагбаум на Гвардейском проспекте в Калининграде. Об этом сообщил глава города Александр Ярошук.



Шлагбаум установили владельцы торгового павильона, расположенного поблизости. Это выяснилось во время проверки работ по обустройству тротуара.



"Мы ещё тротуар не сделали, а уже появился этот шлагбаум, причём на городской земле и незаконно", — отметил Ярошук.



Чиновник распорядился провести работу с предпринимателем и демонтировать конструкцию. Чтобы машины не парковались на тротуаре, во время ремонта там установят защитные столбики.



На Гвардейском проспекте в Калининграде подрядная организация ООО "Мосинжиниринг" обустраивает тротуар из цветной плитки, велодорожку из асфальтобетона, а также парковку у Астрономического бастиона. Все работы на этом объекте должны закончить к середине июля.