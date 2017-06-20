ГИБДД: в 85% случаев дети попадают в ДТП на пешеходных переходах
В Калининграде в 85% случаев дети попадают в ДТП на пешеходных переходах. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Павел Крукович.
В остальных 15% случаев дети попадают в аварии, будучи пассажирами автомобилей, а также из-за того, что сами нарушают правила дорожного движения. С начала года в авариях на дорогах города 55 детей получили различные травмы. Никто не погиб.
"Статистика показывает, что мы научили детей соблюдать ПДД, а взрослые водители почему-то начинают забывать правила", — отметил Крукович.
Также в Госавтоинспекции отметили, что в Калининградской области инспекторы стали чаще выписывать штрафы пешеходам. За пять месяцев сотрудники ГИБДД за нарушение ППД привлекли 6 847 человек. Это почти на 500 нарушителей больше, чем в прошлом году. По данным регионального управления МВД, всего с начала года на дорогах Калининграда погибли 14 человек,
11 из которых — пешеходы.
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