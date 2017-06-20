ГИБДД: в 85% случаев дети попадают в ДТП на пешеходных переходах

В Калининграде в 85% случаев дети попадают в ДТП на пешеходных переходах. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград" сообщил инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Павел Крукович.

В остальных 15% случаев дети попадают в аварии, будучи пассажирами автомобилей, а также из-за того, что сами нарушают правила дорожного движения. С начала года в авариях на дорогах города 55 детей получили различные травмы. Никто не погиб.

"Статистика показывает, что мы научили детей соблюдать ПДД, а взрослые водители почему-то начинают забывать правила", — отметил Крукович.