Семья погибшей в ДТП беременной калининградки год не может получить выплаты со страховой

Годовая проверка

Авария произошла поздно вечером в пятницу. Юлия с приятельницей шли по обочине вдоль мамоновской трассы домой. Внезапно из-за поворота вылетел Renault. 24-летний водитель не успел сориентироваться, не справился с управлением и наехал на женщин. Киселёва погибла на месте. Её подруга сломала ногу.

Свекровь погибшей утверждает, что после аварии полиция отказалась предоставлять родственникам справку о ДТП. По словам женщины, в ведомстве тогда сослались на проводимую проверку. Из-за отсутствия документа семья погибшей не могла обратиться к страховым компаниям.

Сначала нам отказали сославшись, на проверку, потом назначили пересмотр дела, потом ещё один, и так уже четыре раза. Водитель, сбивший Юлю, перед похоронами дал нам 100 000 рублей и пропал. Он неподалёку от нас живёт, я его вижу иногда. По-прежнему водит машину.

Погибшая в аварии Юлия Киселёва. Фото: семейный архив

В пресс-службе УМВД заявили, что после ДТП родственники погибшей не обращались в полицию за справкой. Документ они якобы запросили несколько дней назад. При этом пострадавшая сторона постоянно получала информацию о ходе расследования и не жаловалась на работу следователей.

"По факту ДТП проводится доследственная проверка. В ведомстве проводят все необходимые экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", — сообщили в пресс-службе.

По словам калининградского юриста Алексея Нестерова, родственники Киселёвой могут рассчитывать не только на страховые выплаты, но и на компенсацию морального вреда.

"Вариантов в данном случае нет никаких, виноват, конечно, водитель. Семья погибшей уже может обращаться в суд и рассчитывать на сумму до миллиона рублей", — подчеркнул юрист.

У погибшей калининградки остался пятилетний сын. В следующем году мальчик должен пойти в первый класс. Сейчас его воспитывают отец и бабушка.