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Семья погибшей в ДТП беременной калининградки год не может получить выплаты со страховой

Автор: Константин Сериков
17:52
  2337 2
Архив Клопс.Ru
В субботу, 17 июня, исполнился год со дня гибели 23-летней калининградки Юлии Киселёвой. Женщина была на восьмом месяце беременности, когда её сбила проезжавшая по мамоновской трассе легковушка. Родственники калининградки до сих пор не могут добиться выплат от страховой компании и опасаются, что виновник ДТП уйдёт от ответственности. Об этом Клопc.Ru сообщила свекровь погибшей Надежда Киселёва.

Годовая проверка

Авария произошла поздно вечером в пятницу. Юлия с приятельницей шли по обочине вдоль мамоновской трассы домой. Внезапно из-за поворота вылетел Renault. 24-летний водитель не успел сориентироваться, не справился с управлением и наехал на женщин. Киселёва погибла на месте. Её подруга сломала ногу. 
 
Свекровь погибшей утверждает, что после аварии полиция отказалась предоставлять родственникам справку о ДТП. По словам женщины, в ведомстве тогда сослались на проводимую проверку. Из-за отсутствия документа семья погибшей не могла обратиться к страховым компаниям.
Сначала нам отказали сославшись, на проверку, потом назначили пересмотр дела, потом ещё один, и так уже четыре раза. Водитель, сбивший Юлю, перед похоронами дал нам 100 000 рублей и пропал. Он неподалёку от нас живёт, я его вижу иногда. По-прежнему водит машину.
Погибшая в аварии Юлия Киселёва. Фото: семейный архив
 
В пресс-службе УМВД заявили, что после ДТП родственники погибшей не обращались в полицию за справкой. Документ они якобы запросили несколько дней назад. При этом пострадавшая сторона постоянно получала информацию о ходе расследования и не жаловалась на работу следователей.
 
"По факту ДТП проводится доследственная проверка. В ведомстве проводят все необходимые экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", — сообщили в пресс-службе.
 
По словам калининградского юриста Алексея Нестерова, родственники Киселёвой могут рассчитывать не только на страховые выплаты, но и на компенсацию морального вреда.
 
"Вариантов в данном случае нет никаких, виноват, конечно, водитель. Семья погибшей уже может обращаться в суд и рассчитывать на сумму до миллиона рублей", — подчеркнул юрист.
 
У погибшей калининградки остался пятилетний сын. В следующем году мальчик должен пойти в первый класс. Сейчас его воспитывают отец и бабушка.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Житель%города
Житель%города #
18:13
какое дело милиции до простого люда, денежек не занесут, звёзд не насыпят, а виновник аварии бабла за год поднакопит и откупится.
Жаль девушку и ее родных.
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Tosha
Tosha #
19:26
Следователь обязан сам предоставить справку о ДТП родственникам, а расписку о получении этой справки вложить в уголовное дело, потому как при проверке в прокуратуре требуется, чтобы в деле имелись все расписки и все документы были выданы на руки заинтересованным лицам. Если дело в суд до сих пор не направили, значит мудрят что то.
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