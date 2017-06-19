Источник: 23-летний мужчина сломал позвоночник, упав с обрыва в Донском

В понедельник, 19 июня, в районе пос. Донское Калининградской области с обрыва упал молодой человек. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Мужчина сорвался с высоты в несколько десятков метров около 3:40 в районе дачного общества "Шторм". Экстренные службы на место вызвала свидетельница произошедшего. Спасатели пос. Янтарный и очевидцы подняли пострадавшего с пляжа на жёстких носилках и передали медикам. У молодого человека предварительно диагностировали перелом грудинно-поясничного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в БСМП.