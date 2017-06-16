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Главная Новости Происшествия

112: в Калининграде внедорожник сбил на "зебре" женщину с восьмимесячным ребёнком

Автор: Ольга Запивалова
14:04
  4456 1
Архив Клопс.Ru
В пятницу, 16 июня, на ул. Павлика Морозова внедорожник сбил женщину, переходившую дорогу с восьмимесячным ребёнком на руках. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

Авария произошла около 11:00. Жительница города пересекала проезжую часть по "зебре". В это время на неё наехал автомобиль, водитель которого сдавал назад. Автомобилист скрылся с места происшествия, и пострадавшая сама вызвала врачей. Её госпитализировали.

По данным источника в экстренных службах региона, женщине 27 лет. Её доставили в ЦГКБ с ушибом мягких тканей. Ребёнок в результате аварии не пострадал.

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1 комментарий Правила комментирования

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avatar
Доитель молока любимых Мамокккк
Доитель молока любимых Мамокккк #
16:57
Неправильно заголовок прочитал-показалось:
112: в Калининграде внедорожник сбил на "зебре" женщину с месячными
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