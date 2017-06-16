112: в Калининграде внедорожник сбил на "зебре" женщину с восьмимесячным ребёнком

В пятницу, 16 июня, на ул. Павлика Морозова внедорожник сбил женщину, переходившую дорогу с восьмимесячным ребёнком на руках. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".



Авария произошла около 11:00. Жительница города пересекала проезжую часть по "зебре". В это время на неё наехал автомобиль, водитель которого сдавал назад. Автомобилист скрылся с места происшествия, и пострадавшая сама вызвала врачей. Её госпитализировали.



По данным источника в экстренных службах региона, женщине 27 лет. Её доставили в ЦГКБ с ушибом мягких тканей. Ребёнок в результате аварии не пострадал.