Источник: в смертельном избиении мужчины на ул. Портовой подозревают военнослужащего Росгвардии

В смертельном избиении мужчины на ул. Портовой в Калининграде подозревают военнослужащего Росгвардии. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в полиции.
Собеседник издания сообщил, что 10 июня гражданская жена погибшего вместе со своим 27-летним знакомым, который служит в Росгвардии, распивала коньяк в квартире женщины и её сожителя. Во время застолья хозяйка пожаловалась на поведение гражданского мужа. По её словам, муж злоупотребляет алкоголем и бьёт её. Приятель женщины решил разобраться с хозяином, отвёл его в другую комнату и побил. После этого хозяйка и её знакомый ушли. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила гражданского супруга мёртвым. На его лице и теле были синяки и гематомы. Женщина сообщила в полицию. Подозреваемого в совершении преступления задержали 11 июня.
Как сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Вадим Якубов, 13 июня подозреваемого арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего").
Тело 53-летнего калининградца обнаружила его гражданская жена
на диване в квартире на ул. Портовой. Ранее сообщалось, что мужчина скончался после того, как подрался на улице с собутыльником.
Начальник пресс-службы Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации Валерий Викторов, подтвердил факт задержания военнослужащего одной из воинских частей Росгвардии по подозрению в совершении преступления. По словам Викторова, военнослужащий находился в отпуске. Сейчас по уголовному делу следствие назначило судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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