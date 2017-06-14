В Калининградском зоопарке рассказали, отчего погибли два кенгуру
Два кенгуру Беннета в Калининградском зоопарке умерли от травм, несовместимых с жизнью. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
Сразу после инцидента специалисты провели вскрытие погибших животных. Выяснилось, что кенгуру были ранены. "Травмы были получены в результате нападения собак", — пояснили в пресс-службе.
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