В Калининградском зоопарке рассказали, отчего погибли два кенгуру

Два кенгуру Беннета в Калининградском зоопарке умерли от травм, несовместимых с жизнью. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.



Сразу после инцидента специалисты провели вскрытие погибших животных. Выяснилось, что кенгуру были ранены. "Травмы были получены в результате нападения собак", — пояснили в пресс-службе.