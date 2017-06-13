В Калининграде двое мужчин покалечились после падения с четвёртого этажа

В минувшие выходные двое мужчин в Калининграде пострадали после падения с высоты четвёртого этажа. Об этом Клопс.Ru сообщили источники в экстренных службах региона и полиции.



В субботу, 10 июня, около 11:00 с лесов строящегося здания на ул. Дадаева упал 18-летний гражданин Казахстана. Мужчину доставили в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, тупой травмой живота. Также у него предварительно диагностировали перелом костей таза.



В УМВД по Калининградской области пояснили, что молодой человек официально не работал на строящемся объекте. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, как он попал на стройку.



В понедельник, 12 июня, около 16:20 в экстренные службы сообщили о том, что из квартиры на четвёртом этаже на ул. Самаркандской выпрыгнул 35-летний местный житель. Об инциденте заявила мать пострадавшего. Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в ЦГКБ. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый переломом плеча и тупую травму живота.

