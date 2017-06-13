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В Калининграде двое мужчин покалечились после падения с четвёртого этажа

Автор: Ольга Запивалова
12:23
  1451 0
Архив Клопс.Ru
В минувшие выходные двое мужчин в Калининграде пострадали после падения с высоты четвёртого этажа. Об этом Клопс.Ru сообщили источники в экстренных службах региона и полиции.

В субботу, 10 июня, около 11:00 с лесов строящегося здания на ул. Дадаева упал 18-летний гражданин Казахстана. Мужчину доставили в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, тупой травмой живота. Также у него предварительно диагностировали перелом костей таза.

В УМВД по Калининградской области пояснили, что молодой человек официально не работал на строящемся объекте. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, как он попал на стройку.

В понедельник, 12 июня, около 16:20 в экстренные службы сообщили о том, что из квартиры на четвёртом этаже на ул. Самаркандской выпрыгнул 35-летний местный житель. Об инциденте заявила мать пострадавшего. Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в ЦГКБ. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый переломом плеча и тупую травму живота.
 

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