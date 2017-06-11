В Советске горожане прорыли лаз, чтобы достать упавшего с крыши заброшенного здания подростка

В пятницу, 9 июня, в Советске подросток получил серьёзные травмы, упав с крыши заброшенного здания на территории короотвала целлюлозно-бумажного завода. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
По словам очевидцев, во второй половине дня четверо подростков пробрались на территорию закрытого в связи с банкротством ЦБЗ на улице Невского. Школьники начали бегать по крышам заброшенных зданий. В какой-то момент кровля одного из зданий провалилась под 14-летним мальчиком, и он рухнул вниз на бетонную площадку с высоты около шести метров. Приятели попавшего в беду подростка позвали на помощь сторожа и других работников, находившихся поблизости.
Попасть внутрь здания мужчины не смогли, потому что оно давно законсервировано: двери и окна наглухо закрыты. Тогда они приняли решение вызвать скорую помощь и сделать подкоп под стеной при помощи подручных средств.
"Горожане прорыли в земле небольшой тоннель под стеной здания, вытащили мальчика и передали подоспевшим медикам. Они молодцы, что бросились на помощь. Хотя, конечно, лучше в таких случаях дождаться спасателей: транспортировать упавших с высоты нужно на жёстких носилках, чтобы не усугубить полученные травмы, – сообщил один из приехавших на место сотрудников МЧС, куда информацию передали из центра ЕДДС. – А вообще подростку, можно сказать, повезло, что падая, он не угодил на арматуру и другие металлические острые предметы, которых в том здании достаточно много".
По предварительной информации, пострадавший подросток получил компрессионный перелом позвоночника. Его отправили на лечение в детскую областную больницу.
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