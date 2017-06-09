На выезде из Зеленоградска из-за ДТП образовались пробки
В пятницу, 9 июня, на выезде из Зеленоградска из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщает очевидец.
Авария произошла на старой зеленоградской дороге. По предварительным данным, один из водителей не предоставил приоритет другому, в результате чего и случилось столкновение. Никто из автомобилистов травм не получил.
На месте работает аварийный комиссар. В пресс-службе регионального управления ГИБДД отметили, что в Зеленоградском районе не было зарегистрировано ДТП с пострадавшими.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднено движение в районе выезда из Зеленоградска. Транспорт едет со скоростью 15 км/ч.
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