Под Полесском после столкновения с Audi грузовой микроавтобус улетел в кювет (видео)

Под Полесском после столкновения с Audi грузовой микроавтобус улетел в кювет
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В пятницу утром, 9 июня, в Полесском районе произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузового микроавтобуса. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.
По данным свидетеля, дорогу машины не поделили в районе посёлка Февральское. Одна из иномарок при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу другой, в результате чего микроавтобус вылетел в кювет, а легковушка осталась на краю дороги.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.
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