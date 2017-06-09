Под Полесском после столкновения с Audi грузовой микроавтобус улетел в кювет (видео)

Под Полесском после столкновения с Audi грузовой микроавтобус улетел в кювет

Под Полесском после столкновения с Audi грузовой микроавтобус улетел в кювет

В пятницу утром, 9 июня, в Полесском районе произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузового микроавтобуса. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.



По данным свидетеля, дорогу машины не поделили в районе посёлка Февральское. Одна из иномарок при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу другой, в результате чего микроавтобус вылетел в кювет, а легковушка осталась на краю дороги.



В пресс-службе регионального управления ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.