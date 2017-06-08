На перекрёстке Окружной и ул. Емельянова в лобовую столкнулись Kia и фура (фото)
Фото: Денис Янушко
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В четверг днём, 8 июня, на перекрёстке ул. Большой Окружной и Емельянова столкнулись в лобовую Kia и фура DAF. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, внедорожник выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в грузовик. Оба автомобиля получили технические повреждения. Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте аварии. Водители не пострадали.
Из-за ДТП образовались заторы на подъезде к перекрёстку. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", общая длина затора превышает три километра. Машины едут со скоростью не более 5–10 км/ч.
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