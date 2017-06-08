На Советском проспекте в аварию попала скорая, которая везла роженицу (фото)
Игорь Бормотов / группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" / "ВКонтакте"
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В четверг утром, 8 июня, на перекрёстке Советского проспекта и Окружной в Калининграде произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
В полиции уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, скорая везла роженицу из Балтийска в калининградский Перинатальный центр. После ДТП женщину пересадили в другую машину, и она смогла оперативно уехать. Участники аварии остались оформлять документы. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.
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