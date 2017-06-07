В карьере в Зеленоградском районе обнаружили тело мужчины

Во вторник, 6 июня, в карьере в Зеленоградском районе обнаружили тело пожилого мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Погибшего нашёл местный житель вблизи посёлков Сокольники и Каменка около 7:00. Судя по внешнему виду, тело пробыло в воде не один день. По предварительной информации, мужчина утонул. Видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. Личность погибшего пока не установили.

Информацию подтвердил второй источник в правоохранительных органах области. Однако в СУ СК по региону данные о погибшем не поступали.