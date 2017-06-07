На ул. Киевской из-за лобового столкновения машин образовались пробки (фото)
Фото: предоставлено очевидцем
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В среду днём, 7 июня, на ул. Киевской произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault Logan и грузового микроавтобуса. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Оба транспортных средства в результате происшествия имеют серьёзные технические повреждения. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются сотрудниками Госавтоинспекции, работающими на месте аварии. Водители в аварии не пострадали.
Столкновение машин спровоцировало пробки по ул. Киевской. Перекрыты для движения две из трёх полос. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", плотным потоком транспорт стоит на ул. Киевской как в сторону центра города, так и к Московскому району.
По направлению к проспекту Калинина заторы начинаются от Киевского переулка. Также затруднён проезд по ул. Судостроительной. Средняя скорость движения составляет 5 км/ч. В обратном направлении — пробки от площади Калинина.
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