На строительстве "Бауцентра" двое рабочих сорвались с лесов и получили травмы

Во вторник, 6 июня, на строительстве магазина "Бауцентр" в Калининграде серьёзно пострадали двое рабочих. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона, а также очевидец происшествия.
Несчастный случай произошёл около 17 часов на строительстве магазина "Бауцентр" в конце Московского проспекта за мотелем "Балтика". Двое рабочих 48 и 24 лет, стоя на строительных лесах, монтировали трубы на высоте около десяти метров. Неожиданно конструкция рухнула, мужчины упали на землю.
"Один из них корчился от боли, другой, скорее всего, был без сознания — он не шевелился, и из его головы шла кровь", — рассказал Клопс.Ru один из очевидцев случившегося.
Обоих пострадавших госпитализировали в БСМП. 48-летнему рабочему диагностировали черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба, перелом голени, ушибы. У 24-летнего пострадавшего предварительно был диагностирован закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.
Сообщить подробности инцидента в компании "Бауцентр" отказались. В пресс-службе УМВД пообещали прокомментировать информацию позднее.
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