В калининградском противотуберкулёзном диспансере произошла поножовщина

В областном противотуберкулёзном диспансере в понедельник, 5 июня, произошла драка с поножовщиной. Об этом Клопс.Ru на условиях анонимности сообщила родственница одного из пациентов.



Информацию подтвердили в полиции и министерстве здравоохранения.



По словам родственницы молодого человека, который проходит лечение в тубдиспансере, накануне вечером подрались больные в стационаре. Один из пациентов был ранен ножом. По неофициальной информации, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.



Факт конфликта на бытовой почве в Областном противотуберкулёзном диспансере Калининградской области подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. Однако подробностей происшествия не уточнили.



Главный врач тубдиспансера Евгений Туркин сообщил, что бытовая ссора действительно произошла между двумя пациентами стационара. Одному из них 34 года, другой на 10 лет старше. В результате драки более молодой человек получил телесные повреждения и был ранен ножом. На месте ему оказали первую помощь.



"Нужно сказать, что и полиция, и скорая помощь мгновенно отреагировали на наш вызов — уже через несколько минут они были у нас, — сообщил Евгений Туркин. — Однако злоумышленник к моменту прибытия полиции успел убежать (сбежать из больницы — Прим. ред). Раненого пациента госпитализировали в областную клиническую больницу. Его самочувствие было удовлетворительным, он был в сознании, кровопотеря была небольшая. К слову сказать, оба дебошира — заразные, туберкулёзные больные".



В УМВД по Калининградской области сообщили, что информация о причинении телесных повреждений пациенту медучреждения поступила накануне вечером. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, мужчина, который, по данным правоохранительных органов, причинил телесные повреждения другому пациенту, установлен. Сейчас проводится проверка, по её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.