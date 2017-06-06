В Мамоново рабочий на стройке сорвался с лесов

В понедельник, 5 июня, в Мамоново рабочий стройки сорвался с лесов. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл около 11:00 в районе ул. Портовой. 61-летний строитель упал с высоты второго этажа. Мужчину доставили в ЦГКБ. Предварительно у него диагностировали с закрытый перелом руки, ушиб спины и таза.