На ул. Миклухо-Маклая в аварию попал спорткар

В пятницу утром, 2 июня, на ул. Миклухо-Маклая в Калининграде произошла авария с участием спортивного автомобиля Honda S2000. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.



ДТП случилось между Московским проспектом и ул. Толбухина. По предварительным данным, Honda не уступила дорогу Renault. В результате происшествия пострадали оба автомобиля.