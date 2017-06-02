На ул. Миклухо-Маклая в аварию попал спорткар
Артём Сарычев / группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" / "ВКонтакте"
В пятницу утром, 2 июня, на ул. Миклухо-Маклая в Калининграде произошла авария с участием спортивного автомобиля Honda S2000. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.
ДТП случилось между Московским проспектом и ул. Толбухина. По предварительным данным, Honda не уступила дорогу Renault. В результате происшествия пострадали оба автомобиля.
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