На ул. Зарайской Mazda сбила пенсионерку

В четверг днём, 1 июня, на ул. Зарайской в Калининграде у Дворца бракосочетаний сбили пенсионерку. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.

Как уточнили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, авария случилась в 14:30. По предварительным данным, Mazda сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую с места происшествия с многочисленными травмами отправили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.