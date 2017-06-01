На ул. Зарайской Mazda сбила пенсионерку
В четверг днём, 1 июня, на ул. Зарайской в Калининграде у Дворца бракосочетаний сбили пенсионерку. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
Как уточнили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, авария случилась в 14:30. По предварительным данным, Mazda сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую с места происшествия с многочисленными травмами отправили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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