В Зеленоградске велосипедист проехал по голове шестилетнего мальчика и скрылся

В воскресенье, 28 мая, на променаде в Зеленоградске велосипедист сбил шестилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Об этом Клопс.Ru сообщила мать пострадавшего мальчика.

Инцидент произошёл в 16:50 возле кафе "Смак". Ребёнок с другом играл возле велодорожки.

"Мой сын Денис побежал за мячом до ограждения, выбежал с велодорожки, а потом, когда вернулся, его сбил молодой человек и проехал колесом по голове", — рассказала Татьяна.

По словам женщины, ребёнок даже не смог сразу подняться, а велосипедист тут же начал обвинять мать и отца в том, что те плохо смотрят за сыном. В тот момент, когда родители переносили мальчика на скамейку, мужчина скрылся. В результате происшествия ребёнок получил сотрясение мозга, перелом ключицы и множественные ушибы. Сейчас он вместе с мамой лежит в Детской областной больнице. Возможно, ему понадобится операция.

"У меня к велосипедисту претензий материальных нет, бог ему судья, просто очень сильно задело, что человек, не извинившись, просто взял и уехал. К нам уже приходили сотрудники полиции. Сейчас они ищут его с помощью камер", — заявила мать пострадавшего.

По словам женщины, на вид молодому человеку около 25 лет. Он был одет в светлую футболку и тёмные шорты, ехал на тёмном спортивном велосипеде. Семья ребёнка просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону 8 (952) 795-74-94 или обратиться в полицию.

Калининградский юрист Алексей Нестеров отмечает, что пострадавшая семья может потребовать компенсации у администрации Зеленоградска, так как велодорожка, появившаяся полтора месяца назад на променаде, оборудована не по ГОСТу.

С февраля 2016 года в России действует новый стандарт на оборудование дорог велосипедной инфраструктурой. В документе детально описано, как должны выглядеть велосипедные полосы и парковки, они должны быть отделены от тротуара не краской, а бордюром.

По мнению Нестерова, речь идёт о нарушении пункта 4 ГОСТа (33150-2014), в котором сказано, что устройство пешеходных и велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения пешеходов и велосипедистов.

О том, как велосипедистам ездить без конфликтов и ДТП, можно почитать в обзоре Клопс.Ru.