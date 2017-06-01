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Из-за резкого торможения в калининградских автобусах пострадали две пенсионерки

Автор: Константин Сериков
11:23
  518 0
Архив Клопс.Ru
В среду, 31 мая, в калининградских автобусах из-за резкого торможения упали две пенсионерки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, первое ДТП случилось в 10:55 на улице Интернациональной. В салоне автобуса не смогла удержаться 60-летняя пассажирка. Её с травмами доставили в больницу.

Вторая авария случилась в 19:05 на проспекте Победы. После экстренной остановки упала и разбила себе нос 62-летняя калининградка. Как сообщил Клопс.Ru источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, у женщины сотрясение головного мозга, множественные ушибы лица.

В настоящее время полиция проводит проверку по фактам ДТП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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