Из-за резкого торможения в калининградских автобусах пострадали две пенсионерки
В среду, 31 мая, в калининградских автобусах из-за резкого торможения упали две пенсионерки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным полиции, первое ДТП случилось в 10:55 на улице Интернациональной. В салоне автобуса не смогла удержаться 60-летняя пассажирка. Её с травмами доставили в больницу.
Вторая авария случилась в 19:05 на проспекте Победы. После экстренной остановки упала и разбила себе нос 62-летняя калининградка. Как сообщил Клопс.Ru источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, у женщины сотрясение головного мозга, множественные ушибы лица.
В настоящее время полиция проводит проверку по фактам ДТП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.