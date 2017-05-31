В Арбитражный суд области поступило третье заявление о банкротстве "Вестера"

В Арбитражный суд Калининградской области поступило третье заявление о признании ООО "Вестер" банкротом. Информация об этом содержится в открытой картотеке на сайте.
Заявление зарегистрировано 26 мая. Его подала к должнику компания "Сапфир".
В середине мая два аналогичных заявления зарегистрировали в Арбитражном суде
региона от фирм "Анфилада" и "Мечта сладкоежки". 30 мая в пять магазинов торговой сети пришли приставы
. Они арестовали имущество
на два миллиона рублей. Теперь вся ежедневная выручка магазинов должна поступать на расчётный счёт отдела по особым исполнительным производствам ФССП либо сдаваться наличными судебному приставу-исполнителю по квитанционной книжке.
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