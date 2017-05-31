+17 °C
днем
+12 °C
ночью
31 мая 2017 г. 16:58
85 492 пользователей
за 24 часа на сайте
56.82 +0.28
Курс ММВБ на 31 мая 2017, 16:00
63.82 +0.46
Курс ММВБ на 31 мая 2017, 16:00
15.05 +0.1
Курс ЦБ на 31 мая 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Арбитражный суд области поступило третье заявление о банкротстве "Вестера"

16:36
  481 0
Фото: пресс-служба ФССП по Калининградской области
В Арбитражный суд Калининградской области поступило третье заявление о признании ООО "Вестер" банкротом. Информация об этом содержится в открытой картотеке на сайте.

Заявление зарегистрировано 26 мая. Его подала к должнику компания "Сапфир".

В середине мая два аналогичных заявления зарегистрировали в Арбитражном суде региона от фирм "Анфилада" и "Мечта сладкоежки". 30 мая в пять магазинов торговой сети пришли приставы. Они арестовали имущество на два миллиона рублей. Теперь вся ежедневная выручка магазинов должна поступать на расчётный счёт отдела по особым исполнительным производствам ФССП либо сдаваться наличными судебному приставу-исполнителю по квитанционной книжке.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Банкротство компании "Вестер"»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1061

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Банкротство компании "Вестер"

Фото новости
Приставы арестовали в магазинах "Вестер" более двух миллионов рублей
13:49
  3668 0
Фото новости
В пяти магазинах "Вестер" приставы арестовывают имущество и изымают деньги (фото)
30.05.1719:25
  24945 22
Фото новости
В Арбитражный суд области поступило два заявления о банкротстве "Вестера"
23.05.1714:18
  18038 9

Главные темы дня

В Калининградской области пенсионерку с подозрением на микроинсульт скорая десять часов возила по больницам
30 мая 201716:59
  9287 6
В Калининградской области пенсионерку с подозрением на микроинсульт скорая десять часов возила по больницам
Синоптики рассказали, ждать ли калининградцам штормового предупреждения
Фото горячей новости
15:02
  6222 0
Ипотека больше не нужна: Калининградский торгово-строительный холдинг объявил акцию
Фото горячей новости
14:11
  24555
Приставы арестовали в магазинах "Вестер" более двух миллионов рублей
Фото горячей новости
13:49
  3668 0
На ул. Невского сбили водителя Hyundai, вышедшего из машины залить тосол
Фото горячей новости
13:16
  2923 0

Лента новостей

Картинка
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России
16:43
  898 0
Картинка
В Арбитражный суд области поступило третье заявление о банкротстве "Вестера"
16:36
  481 0
Картинка
В Калининграде ветер повалил 14 деревьев (фото, дополняется)
16:35
  1153 0
Картинка
В РПЦ призвали законодательно снизить размеры взносов на получение ипотеки для многодетных семей
16:14
  239 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  3052 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  4999 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo