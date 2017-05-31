На ул. Невского сбили водителя Hyundai, вышедшего из машины залить тосол

Во вторник, 30 мая, на ул. Невского в Калининграде в припаркованный на обочине Hyundai Solaris врезался микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



ДТП случилось в 10:20 при подъёме с ул. Невского на Окружную. По рассказам водителя легковушки, во время движения у него закончилась охлаждающая жидкость. Он остановился на обочине, выставил аварийный знак и пошёл доливать тосол.



"Как только я открыл крышку бачка, последовал сильный удар, я потерял сознание и упал на землю", — рассказывает пострадавший Дмитрий.



Через несколько минут мужчина пришёл в себя и увидел, что охлаждающая жидкость попала ему на живот. В результате 29-летнего водителя с места аварии увезли в больницу с ожогом второй степени. Кроме того, у мужчины диагностировали рану головы.



Автомобиль, по словам владельца, восстановлению не подлежит. Водитель планирует обратиться в страховую компанию за причитающимися выплатами.



В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили факт аварии. В полицию информация из больницы поступила только в среду, 31 мая, в 7:00 утра. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.