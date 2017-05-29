На ул. Горького из-за ДТП с автобусом образовались пробки (фото)

В понедельник днём, 29 мая, на ул. Горького в Калининграде в аварию попал пассажирский автобус. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.



По данным свидетелей, общественный транспорт столкнулся с легковушкой на круговой развязке с ул. Гайдара. Из-за ДТП перегорожены сразу две полосы. В результате происшествия образовались заторы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на ул. Горького автомобили плотным потоком стоят по направлению к центру города от ул. Ивана Сусанина. Аналогичная ситуация — на ул. Гайдара со стороны ул. Островского.