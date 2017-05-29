На Девау во время гонок на выживание сгорел спортивный автомобиль (видео)

В Калининграде в минувшее воскресенье, 28 мая, на аэродроме Девау сгорел спортивный автомобиль. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент произошёл во время проведения гонки на выживание. При прохождении поворота столкнулись несколько машин. В итоге один из спорткаров не смог продолжить движение и загорелся. Организаторы остановили гонку, на трассу выбежали три человека с огнетушителями, однако не смогли потушить автомобиль.
Организаторы привезли на трассу поливальную машину, но как только она доехала до полыхающего автомобиля, вода закончилась, и спорткар продолжил гореть на трассе. Позднее машину всё-таки потушили.
Организаторы мероприятия не считают, что возгорание спортивной машины на соревновании — это ЧП. По их словам, во время подобных мероприятий такое случается часто. Именно поэтому гонки проходят на закрытых площадках, удалены от зрителей, а водители являются профессионалами.
"Никакого ЧП не произошло, обычная ситуация. Есть требования, согласно которым, если есть определённое количество огнетушителей, пожарная бригада не нужна. Наш технический автомобиль потушил пожар полностью", — отметил организатор мероприятия Евгений Новик.
По словам Новика, причина возгорания уточняется. Зрителям ничего не угрожало, они ушли на безопасное расстояние. Организатор выразил мнение, что судейская бригада Федерации автомобильного спорта сработала грамотно.
Что касается сгоревшего автомобиля, то его эвакуировали, и гонка продолжилась. В результате инцидента никто не пострадал. "Зрители и участники разъехались с хорошим и позитивным настроением", — отметил Евгений Новик.
В прошлом году на аналогичном мероприятии на аэродроме Девау произошло ЧП. Тогда на трассе столкнулись две машины, одна из которых улетела в сторону, где находились зрители
. В результате происшествия два человека получили травмы, с места происшествия их забрали машины дежуривших на мероприятии медиков. Организаторы сообщили, что зрители сломали ограждение и в итоге находились в том месте, где это было запрещено. Людей несколько раз предупреждали об опасности мероприятия, однако те всё равно отказались покидать занятые места.
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