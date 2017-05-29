На Московском проспекте автомобиль сбил 17-летнюю калининградку, водитель скрылся
В минувшее воскресенье, 28 мая, на Московском проспекте в Калининграде автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места аварии. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Сообщение о происшедшем поступило из больницы, куда доставили пострадавшую. По словам калининградки, примерно в 19:00 у дома №262 по Московскому проспекту на "зебре" она попала под колёса неизвестной машины, когда шла через дорогу.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии и ищет свидетелей. Всем, кому что-либо известно о ДТП, просьба сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 552-511, 552-512.
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