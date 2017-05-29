Пьяная 29-летняя калининградка выстрелила себе в сердце и вызвала скорую
В воскресенье, 28 мая, на ул. Аксакова в Калининграде 29-летняя женщина выстрелила себе в сердце. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
Инцидент произошёл около 23:10. По данным собеседника, местная жительница стреляла из оружия супруга. Пострадавшая осталась жива и смогла сама вызвать врачей. Пациентку госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения. У неё диагностировали ранение грудной клетки.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас в ведомстве проводят проверку.
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