Пьяная 29-летняя калининградка выстрелила себе в сердце и вызвала скорую

В воскресенье, 28 мая, на ул. Аксакова в Калининграде 29-летняя женщина выстрелила себе в сердце. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Инцидент произошёл около 23:10. По данным собеседника, местная жительница стреляла из оружия супруга. Пострадавшая осталась жива и смогла сама вызвать врачей. Пациентку госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения. У неё диагностировали ранение грудной клетки.



Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас в ведомстве проводят проверку.