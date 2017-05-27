В Калининграде на "зебре" сбили восьмилетнюю девочку (фото)

Вечером в четверг, 25 мая, на проспекте Калинина в Калининграде сбили ребёнка. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



В полиции уточнили, что в 16:47 водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре". В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.



В тот же день в 19:10 на улице Ломоносова в Калининграде произошла ещё одна авария с потерпевшим. Водитель Skoda при повороте налево не уступил дорогу, и его машина столкнулась с автомобилем Nissan. В результате водитель второго транспортного средства получил телесные повреждения.



По фактам аварии городская Госавтоинспекция проводит проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.