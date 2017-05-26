Полиция разыскивает пропавшего в Озёрском районе 11-летнего мальчика (фото)

В Озёрском районе полиция разыскивает ребёнка, который утром ушёл из дома и пропал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



11-летний Артём Шутов сегодня, 26 мая, в 7:30 вышел из дому, и его местонахождение неизвестно. "На поиски несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав отделения полиции по Озёрскому району, подняты дополнительные силы для отработки близлежащих посёлков, приметы разыскиваемого переданы всем патрульным нарядам Калининградской области", — отметили в пресс-службе.



На вид мальчику 11–12 лет, у него тёмно-русые короткие волосы и карие глаза. Артём одет в серую тряпичную куртку, чёрные спортивные штаны с лампасами, синюю футболку и синие кроссовки с белыми шнурками. Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребёнка, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40142) 3-24-02, 552-611 (дежурная часть) либо 02 или 112.