МЧС: в нескольких муниципалитетах Калининградской области введён особый противопожарный режим

В связи с палом травы в некоторых муниципалитетах Калининградской области введён особый противопожарный режим. Об этом в пятницу, 7 апреля, во время оперативного совещания в региональном правительстве сообщил начальник главного управления МЧС по региону Алексей Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день такой режим введён постановлениями глав Гвардейского, Краснознаменского, Гурьевского и Багратионовского муниципалитетов. Также внесено предложение о введении особого противопожарного режима на территориях, которые подвержены палам травы: в Светлогорске, Пионерске, Янтарном, Зеленоградске, Черняховске и Правдинске.

"Чтобы вы понимали, особый противопожарный режим – это усиление надзорных функций, расширение полномочий надзорных органов и, соответственно, увеличение ответственности виновных лиц", – пояснил чиновникам Бирюков.

При этом Бирюков подчеркнул, что согласно действующему законодательству, пожарные отряды МЧС выезжают на палы травы только в том случае, если идёт прямая угроза жизни и здоровью населения или каким-либо объектам, находящимся на территории области, либо при введении режима ЧС. Он добавил, что не видит причин для беспокойства по поводу палов травы, так как это нормальная для региона ситуация.

Я не знаю, в связи с чем возник ажиотаж по палам травы. Сколько я живу на территории Калининградской области, это происходит ежегодно. Причём такая проблема свойственна двум областям Северо-Запада: Псковской и Калининградской. Конечно же, мы выезжаем, но надо понимать, что оголить города и послать людей поливать траву – это не есть хорошо.

По данным регионального МЧС, с начала 2017 года на территории области произошло 487 случаев возгорания сухой травы, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А если сравнивать с 2015 годом, то нынешний показатель меньше в 2,5 раза.