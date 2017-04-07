Родители юноши, насмерть сбитого под Люблино, два года добиваются возбуждения уголовного дела

Родители Кирилла Кускова, погибшего в аварии на трассе Калининград — Балтийск два года назад, на протяжении двух лет добиваются возбуждения уголовного дела. Об этом Клопс.Ru сообщила мать юноши Алла Кускова.

Смертельная авария произошла 17 января 2015 года. Около восьми утра 19-летний Кирилл Кусков шёл на работу в Авиационно-строительный завод. Там он работал охранником. Когда юноша переходил дорогу по пешеходному переходу, его сбил Volvo. За рулём автомобиля находился главный инженер завода “Янтарь” Дмитрий Ермаков. От удара Кирилла отбросило на несколько десятков метров. Он скончался ещё до приезда скорой помощи.

На протяжении двух лет правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. В августе 2015 года мать погибшего Алла Кускова получила отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Позднее светловский начальник следственного отдела вернул материалы на дополнительную проверку. Она не закончилась до сих пор.

“Следователи говорят, что очень большие очереди на экспертизу. Сначала берут случаи, где уже заведено уголовное дело”, — уточняет мать погибшего.

Ермаков предложил семье Кусковых компенсацию в размере полутора миллионов за смерть сына. Он также оплатил похороны Кирилла. Однако супруги хотят довести дело до суда и привлечь водителя к ответственности. Мать погибшего подозревает, что высокопоставленный сотрудник “Янтаря” влияет на следствие.

“Случай очень сложный. По сути есть только показания водителя. Свидетель есть только один, но её показания странным образом изменились за полгода. Сначала она утверждала, что ничего не видела, а потом вдруг детально всё описала. При этом её слова расходятся с тем, что сказал водитель маршрутки, который первым увидел тело моего сына”, — говорит Кускова.

По словам женщины, водитель принёс ей соболезнования, но своей вины не признал. Ермаков в разговоре с корреспондентом Клопс.Ru подтвердил эту информацию. Он отметил, что также ждёт окончания проверки, но не знает, когда она завершится. От дальнейших комментариев главный инженер завода “Янтарь” отказался.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что сейчас в рамках проверки проводится экспертиза. Ожидается, что её закончат в апреле. Лишь после этого правоохранительные органы смогут решить вопрос о возбуждении уголовного дела.