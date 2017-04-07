"У меня столько прав, что тебе и не снилось": В Нестеровском районе две девятиклассницы обвинили директора школы в избиении

В Нестеровском районе две ученицы покрышкинской средней школы обвинили директора в рукоприкладстве. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники одной из пострадавших.



Родители девятиклассниц подали заявление в полицию. Материалы по их жалобе передали в межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области. Следователи проводят проверку. Тем временем Клопс.Ru поговорил со школьницей, её семьей, учителями, а также районным управлением образования о том, что на самом деле произошло в стенах общеобразовательного учреждения.

"Тебе и не снилось"

15-летняя Настя Лукьянова, — ученица девятого класса, — говорит тихо и смотрит прямо перед собой. Мы сидим на автобусной остановке около её дома в посёлке Пушкино. В глазах девочки стоят слёзы: она рассказывает о том, как директор школы Марина Ишутинова ударила её во время занятий.



"Об этом вспоминать трудно и очень обидно, — начинает девушка. — Это было 15 февраля на уроке выбора профессии. Его у нас ведёт директор Марина Васильевна. В тот день она меня выгнала из класса. Я вышла. Тогда она потребовала зайти обратно и снова выйти — "по-нормальному". У меня случайно соскользнула рука я, и хлопнула дверью. Это произошло не специально. Я села на скамейку в коридоре напротив класса. Директор выбежала за мной, схватила за шею и подняла меня. Я успела крикнуть, что она не имеет права. Тогда она ударила меня по щеке, закрыла рукой рот и начала говорить, что она имеет столько прав, сколько мне и не снилось. Она угрожала, мол, если об этом кто-то узнает, то она испортит мне жизнь. Я пыталась вырваться, но не смогла. Потом она меня отпустила. Я была очень испугана, плакала сильно. Ушла в туалет, рыдала, позвонила маме. После этого страшно стало в школу ходить"

Элеонора, Настя и Елена. Фото: Виктор Буздин

Мама Насти, Елена, дочери верит и очень переживает: поменять учебное заведение уже нельзя, экзамены на носу, все заявки поданы. Если перейти в другую школу, девочке придётся остаться на второй год.



"Настя мне позвонила, я хотела прийти в школу, поговорить с директором, но дочь отговорила, — утверждает женщина. — В этот же вечер мы со старшей дочерью написали жалобу в нестеровский отдел образования и ОВД. В конце февраля её приняли к рассмотрению. Настя хотела снять побои, но никаких следов на её теле не осталось".

"Напридумывали"

Настя утверждает, что, когда она поставила в известность классного руководителя, та сильно удивилась, несколько раз переспросила девочку о подробностях, но так ничего и не сделала. Школьница рассказала о произошедшем ещё одной учительнице — преподающей математику, но та сказала, что этого быть не могло. Вскоре в заведение с выездной проверкой пришли сотрудники Управления образования Нестеровского района.



"Одноклассников вызывали на беседу без ведома родителей и забирали мобильные телефоны, — утверждает Настя. — В тот день, когда всё это произошло, дверь в класс была открыта и ребята всё видели. В разговоре они подтвердили, что директор выбежала за мной, что потом я рыдала. Но весь класс спрашивали так, чтобы мы запутались, и в итоге нас выставили лгунами. Проверяющие потом говорили, что директор не за горло меня взяла, а за плечи, и не ударила по лицу, а просто потрясла. Ещё возмущались — мол, дети напридумывают, а нам потом с этим разбираться".

Педагогический коллектив составил петицию в защиту директора и отправил её в отдел образования. "В коллективе никто не верит в то, что директор могла кого-то побить. В её защиту девять учителей составили письмо", — заявила Клопс.Ru одна из подписавших документ.

Второе заявление

По словам семьи пострадавшей школьницы, это не единственный случай рукоприкладства директора. Настя утверждает, что педагог ударила по больной спине её одноклассницу. Школьница была вынуждена обратиться в больницу, её отец написал заявление в полицию. От общения с журналистами мужчина отказался.



"Уже после нашего обращения в полицию мне позвонила директор и стала выяснять, почему я решила жаловаться — мол, что, решила до конца идти? — говорит Элеонора, старшая сестра Насти. — Утверждала, что не била сестру. Но сестре я верю больше. Зачем Настя стала бы это придумывать, раздувать конфликты с руководством школы, да ещё накануне выпуска?! Тем более, что со всеми остальными учителями у неё нормальные отношения и подобных конфликтов не возникало".

"Факты не подтвердились"

Директора покрышкинской школы Марину Ишутинову мы застали на рабочем месте. Женщина не стала подробно прояснять ситуацию, но твёрдо заявила, что не била девочку.

Я к ней прикасалась, конечно, просто расправила ей плечи — единственная в этом моя вина. Но комментировать инцидент не буду, не хочу ворошить грязное бельё и уподобляться сестре Насти, которую я никогда не видела. Семья девочки стоит на учёте в соцзащите, а так девочка обычная, ничего сверхъестественного.

По словам Ишутиновой, в тот день она пообещала поставить пятёрку тому, кто первый отчитается по домашнему заданию. Одновременно подняли руки две ученицы — Настя и её одноклассница.



"Я спросила другую девочку, а Насте предложила дополнить её ответ, — объясняет Ишутинова. — Тогда Настя обиделась и вышла из класса, хлопнув дверью. Что касается второй ученицы, которую я якобы ударила, так я всего лишь за руку отвела её в свой кабинет поставить градусник! Если у неё температура, мне нужно было изолировать её от детей! Неужели вы думаете, что я буду бить девочку, у которой может быть температура?! К тому же у меня были свидетели, что я её не била".

Фото: Виктор Буздин



Раньше Ишутинова работала заведующей детского сада в посёлке Невское. Затем — в детском доме-интернате №8 в Нестерове. На текущую должность её назначили год назад. Об этом сообщила руководитель управления образования местной администрации Екатерина Тюкавина.

Во время проверки мы беседовали и с коллективом, и с детьми, и с Настей, и с другой девочкой, которую якобы ударили. Провели педагогический совет. Факты не подтвердились. Марине Васильевне как руководителю мы указали на то, что необходимо больше учитывать психологические особенности детей. Хотя она и так уделяет большое внимание работе с ребятами из неблагополучных семей.

По словам Тюкавиной, обе школьницы воспитываются в семьях, где есть несколько проблем. По её мнению, в этом возрасте подростки пытаются привлечь к себе внимание, "особенно когда его нет внутри семьи". На вопрос, зачем девочкам оговаривать директора, чиновница однозначно ответить не смогла.



"У Насти вспыльчивый характер — может быть, это одна из причин конфликта. Нужно, чтобы с детьми поработал психолог, но, к сожалению, в школе его нет", — заключила глава управления.



Сейчас, по словам пострадавшей школьницы, директор общается с ней так, будто ничего не произошло. При этом с учениками, утверждает Настя, педагог стала вести себя корректнее. Её сестра тем временем ждёт результатов проверки. Она должна закончиться до 20 апреля.



"Я считаю, что такие методы педагогов не должны оставаться незамеченными, — говорит Элеонора. — Дети должны ходить в школу без опасений быть униженными, оскорблёнными или избитыми".