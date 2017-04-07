Ночью на улице Нансена калининградца ранили в шею ножом
В пятницу, 7 апреля, около часа ночи в одном из многоквартирных домов на улице Нансена в Калининграде ранили в шею мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
По информации собеседника издания, пострадавшему мужчине 32 года. С резаной раной боковой поверхности шеи его госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщить подробности происшествия в УМВД по Калининградской области обещали позже.
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