Ночью на улице Нансена калининградца ранили в шею ножом

В пятницу, 7 апреля, около часа ночи в одном из многоквартирных домов на улице Нансена в Калининграде ранили в шею мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



По информации собеседника издания, пострадавшему мужчине 32 года. С резаной раной боковой поверхности шеи его госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.



Сообщить подробности происшествия в УМВД по Калининградской области обещали позже.