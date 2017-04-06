В Калининграде под суд пойдёт 25-летний местный житель, опубликовавший в соцсети интимные фото бывшей девушки
В Калининграде в суд передали уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, опубликовавшего откровенные снимки своей бывшей девушки в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие установило, что в декабре 2016 года мужчина создал профиль "ВКонтакте" с именем потерпевшей. На странице он разместил её фото интимного характера, а затем разослал ссылку другим людям. Злоумышленник шантажировал девушку, пытаясь восстановить с ней отношения.
Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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