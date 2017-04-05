Женщина, которую переехал грузовик под Гвардейском, была мертва ещё до ДТП

Рано утром во вторник, 4 апреля, на 21-м километре федеральной трассы А-229 грузовик хлебопекарной компании наехал на лежавшую на дороге женщину . В это время в паре километров от места ДТП медики спасали мужчину, которому кто-то перерезал горло . Происшествия оказались связанными между собой. Погибшая Анна Б. и раненый Андрей Ш. были давно знакомы и ту ночь находились вместе. Клопс.Ru восстановил картину произошедшего.

"Андрей ранен, срочно подъезжай!"

Около четырёх часов утра Андрей и Аня сидели в машине своего друга Евгения. Компания ехала по Гвардейской трассе в сторону пос. Малиновки, где живёт молодой человек. На улице стоял сильный туман — дальше десяти метров дорога терялась. На подъезде к посёлку в автомобиле закончилось топливо. Водитель остался на месте, а его пассажиры пошли по трассе в сторону дома. Об этом Клопс.Ru сообщил Михаил — знакомый мужчин. Евгений позвонил ему, когда к машине неожиданно вернулся Андрей: один и с перерезанным горлом. 23-летний парень был залит кровью и не мог говорить — только хрипел.



"О том, что произошло на трассе, я знаю со слов Жени, — говорит Михаил. — Я спал дома, когда он позвонил и попросил срочно подъехать на трассу в районе Ушаково. Сказал, что Андрей ранен в шею, врачи не едут, попутку он поймать не может, потому что никто не останавливается и надо везти в больницу. Я сел в машину и помчался на помощь. Уже когда подъезжал, увидел скорую. Чтобы объехать отбойник и развернуться на противоположную сторону, где стояла их машина, пришлось сделать большой круг. Буквально за минуту до того, как я подъехал, Андрея увезла скорая".

"Это была Аня"

Женя, по словам Михаила, остался на месте и попросил отвезти его домой. Мужчины сели в машину и поехали в сторону Малиновки. Спустя несколько минут они увидели на трассе две грузовых машины. Перед ними лежала девушка. Михаил узнал Аню.

Мы остановились, подошли к водителям грузовиков. Один сказал, что ехал по трассе и вдруг прям перед машиной увидел женщину и склонившегося над ней парня. Парень из-под колёс отскочить успел, а вот объехать девушку водитель не смог. Когда он выскочил из машины, этот молодой человек отвернулся и пошёл в сторону Калининграда. Я вызвал скорую. Не знаю, что случилось в тот промежуток времени, когда они вышли из машины и оказались на трассе. Аню я не знал лично, знал, что они встречались с Андреем и что у неё осталось двое детей. Мне очень жаль.

По словам Михаила, Андрей — простой и хороший парень из "нормальной" семьи. Служит в армии по контракту в части на ул. Емельянова. По словам младшей сестры, молодого человека уже перевели из областной больницы в реанимацию военного госпиталя. Он находится в стабильном состоянии средней тяжести.



"К нему никого не пускают, ни родных, ни следователей, — утверждает Татьяна. — Мы толком ничего не знаем. Я сама узнала о том, что произошло, от папы — он мне позвонил в пять утра и рассказал, что к ним пришёл Женя и сообщил о произошедшем. Мы пока общались только по телефону, информация очень противоречивая, хочу встретиться с ним и поговорить обстоятельно".

С Аней Татьяна общалась редко. Брат был знаком с женщиной не больше года. Одно время они даже жили вместе, потом разошлись, но продолжили общение.

Что я могу про неё сказать? О мёртвых не говорят плохо, и я очень сочувствую её детям, — у неё двое остались — и семье. Но она была грубоватая, сложная. Я знаю, что её мама живёт в Знаменске, периодически брат с Аней бывали у неё. Но наши семьи не были знакомы.

Семейная жизнь

В отделе соцзащиты Гвардейского района сообщили, что знают о гибели 24-летней Анны Б. Сотрудники ведомства уже связались со школой, где учится старший сын женщины, и в ближайшее время выйдут на контакт с её матерью.



"16 апреля младшей девочке Анны исполнится два года, сыну семь лет. Мы предложим семье помощь, объясним её родным, что нужно делать, чтобы оформить опеку над детьми. По нашим сведениям, у детей есть родной отец и Анна с ним не была официально разведена", — сообщили в районных органах опеки.

Анна Б. Фото со страницы погибшей "ВКонтакте"



Одна из знакомых Анны, с которой поговорил Клопс.Ru, утверждает, что супруги на время расставались. Однако недавно решили возобновить отношения.



"Я знаю Аню очень давно, — заявляет Ирина (имя изменено — Прим. ред.). — Мы часто гуляли с детками. Когда она рассталась с мужем — мы не общались. А буквально за два дня до её гибели мы встретились. Начали болтать, и она сказала, что сошлась с мужем и они покупают квартиру! Прошлой осенью я часто видела, как они с Андреем каждое утро шли провожать её сына в школу с коляской. Они тогда, наверное, вместе жили. А на странице Ани в "ВК" стояло семейное положение — встречается с Андреем Ш.".

Признаки насильственной смерти

Гурьевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины. Об этом сообщила старший помощник СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

На теле пострадавшей найдены множественные телесные повреждения, имеющие признаки насильственной смерти. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти потерпевшей стала обильная кровопотеря из-за резаной раны шеи. Следствие проводит проверочные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. По результатам проверки в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя подтвердила, что на женщину был совершён наезд — на её теле имеются характерные повреждения. По информации эксперта, актуальной на данный момент, эти травмы не являются причиной её смерти. Окончательные выводы должны сделать после получения результатов гистологического исследования.



На момент публикации материала редакции стало известно, что Андрей Ш. был опрошен в больнице. Подробности о том, какие молодой человек дал пояснения, не разглашаются в интересах следствия.